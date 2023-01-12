Цуренко та Крутих виграли кваліфікацію Australian Open і зіграють в основній сітці

Тріумфом представників України – Лесі Цуренко та Олексія Крутих – завершилися фінальні матчі кваліфікації до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open-2023, кваліфікація, фінал, жінки

Жанжан – Цуренко – 0:2 (4:6, 2:6)

Australian Open-2023, кваліфікація, фінал, чоловіки

Кудла – Крутих – 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

Досвідчена українка з перших хвилин протистояння з француженкою Жанжан розпочала обмін брейками. За перший сет виграних на подачі опонентки геймів зібралося аж 7. Зокрема, чотири з них оформила Цуренко, тож і повела за партіями.

Другий сет у цьому сенсі вийшла спокійнішою. Розпочали суперниці, звичайно, з обміну брейками. Та далі українська тенісистка дозволила Жанжан взяти лише один гейм на своїй подачі. Натомість сама 33-річна спортсменка виграла 5 геймів поспіль (2 брейки) та завершила вирішальний сет за 34 хвилини.

Натомість шлях в основний раунд для першої ракетки України серед чоловіків виявився складнішим. Крутих поступився американцю Кудлі в стартовому сеті, бо чимало помилявся (11 невимушених, 2 подвійні). Українець ще й програв стартовий і фінальний гейм на власних подачах.

Зате сповна реабілітувався у наступних двох сетах. Сценарій обох партій був схожим. Обидва тенісисти стабільно брали свої подачі, а в середині сетів Крутих оформляв один брейк і завершував першим. Навіть тривалість партій вийшла фактично однаковою – 44 і 45 хвилин відповідно.

Перемогу та перший у кар'єрі вихід до основної сітки турніру "Великого шолома" українцю гарантували кращі показники в кожному з компонентів. Він 12 разів подав навиліт (Кудла – 9), мав кращий відсоток першої подачі та виграв 76% м'ячів на першій подачі (73%).

Крутих і Цуренко приєдналися до чотирьох українок, які розпочнуть виступи на Australian Open у першому основному раунді – Костюк, Байндль, Ястремської і Калініної. Своїх суперників переможці кваліфікацї дізнаються згодом. Старт 1/64 фіналу мейджора запланований на 16 січня.