Цуренко стартувала на турнірі в Брісбені з розгромної перемоги

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Українка віддала суперниці лише два гейми

Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася у друге коло турніру серії Premiere Brisbane International, який стартував в Австралії. Як повідомляє портал "Великий теніс України", спортсменка здолала представницю Румунії Мікаелу Бузарнеску з рахунком 6:0, 6:2.

Українка записала до свого активу п'ять брейків, при цьому суперниця не отримала жодного брейкпоїнта.

У серпні Бузернеску під час поєдинку з першою ракеткою України Еліною Світоліною в Монреалі отримала серйозну травму і вибула з туру на два місяці. Румунка продовжить виступ у Брісбені в парній сітці разом з Надією Кіченок.

У другому колі Леся Цуренко зустрінеться з 283- ракеткою світу Кімберлі Біррелл. 20-річна австралійка на старті турніру перемогла сьому сіяну Дар'ю Касаткіну, а раніше в грудні стала володаркою "wild card" на Australian Open