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Цуренко сенсаційно програла на старті Madrid Open

Фото: Леся Цуренко зазнала невдачі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняна тенісистка Леся Цуренко програла в трьох сетах Александрі Еалі з Філіппін у першому колі ґрунтових змагань у столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Mutua Madrid Open, 1-й раунд

Еала – Цуренко – 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

 

Досвідчена українка окреслила наміри перемогти в дебюті. Уже в третьому геймі вона оформила брейк, узявши подачу філіппінки "під нуль". Далі на певний час Цуренко зосередилася на власних подачах, тож 18-річна Еала ще зберігала надії на позитивний результат.

Утім, у сьомому геймі українська тенісистка знову ззовні легко взяла очко на подачі юної володарки вайлдкард. Азіатка ще поопиралася в наступному геймі, відігравши чотири сетбол. Та з п'ятої спроби Цуренко змогла закрити партію, витративши на неї 41 хвилину.

Еала спробувала реваншуватися в другому сеті. З брейком вона повела 2:0, але українка швидко відповіла взаємністю (2:2). У середині партії опонентки ще раз обмінялися пунктами на "чужих" подачах. А ось кінцівку сету за собою залишила філіппінська тенісистка (6:4).

Вирішальна партія ознаменувалася великою кількістю брейків. Із десяти геймів відразу 7 (!) завершилися міні-перемогами тенісистки, яка приймала подачі. На жаль, переможницею у цьому змаганні стала Еала. Юна філіппінка й продовжить виступи в Мадриді.

До слова, раніше Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.

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