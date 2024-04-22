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Костюк оновила персональний рекорд, Світоліна втрималася в топ-20: свіжий рейтинг WTA

Київ, Понеділок 22 квітня 2024 10:17
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Костюк оновила персональний рекорд, Світоліна втрималася в топ-20: свіжий рейтинг WTA Фото: Марта Костюк наблизилася впритул до елітної компанії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Еліна Світоліна зберегла статус національної першої ракетки, а її співвітчизниця Марта Костюк злетіла вгору в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна Світоліна залишилася на 18-й сходинці в новій версії рейтингу. Натомість молодша на 8 років Костюк піднялася на шість позицій вгору та опинилася на 21-му місці.

Для перспективної української тенісистки такий підйом обернувся оновленням особистого досягнення. Так високо в класифікації WTA Костюк ще не піднімалася. Упродовж тижня вона пофеєрила в Штутгарті, де вибила трьох представниць топ-10.

До першої сотні рейтингу професіоналок потрапили ще три українки. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко залишилася на попередніх рубежах, а ось Даяна Ястремська втратила одну позицію. Натомість в другій сотні Дарія Снігур піднялася на 7 позицій та опинилася на 125-й сходинці.

Першою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек. За нею розташувалися Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Корі Гауфф. Єдина зміна в чільній десятці за тиждень – обмін позиціями між Маркетою Вондроушовою з Чехії та китаянкою Ціньвень Чжен (7-8-ме місця).

Костюк оновила персональний рекорд, Світоліна втрималася в топ-20: свіжий рейтинг WTA

До слова, напередодні Костюк поступилася Рибакіній у фіналі Stuttgart Open.

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Даяна Ястремська Теніс Марта Костюк Еліна Світоліна
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