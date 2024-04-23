Цуренко сенсаційно програла на старті Madrid Open

Вітчизняна тенісистка Леся Цуренко програла в трьох сетах Александрі Еалі з Філіппін у першому колі ґрунтових змагань у столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Mutua Madrid Open, 1-й раунд

Еала – Цуренко – 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

Досвідчена українка окреслила наміри перемогти в дебюті. Уже в третьому геймі вона оформила брейк, узявши подачу філіппінки "під нуль". Далі на певний час Цуренко зосередилася на власних подачах, тож 18-річна Еала ще зберігала надії на позитивний результат.

Утім, у сьомому геймі українська тенісистка знову ззовні легко взяла очко на подачі юної володарки вайлдкард. Азіатка ще поопиралася в наступному геймі, відігравши чотири сетбол. Та з п'ятої спроби Цуренко змогла закрити партію, витративши на неї 41 хвилину.

Еала спробувала реваншуватися в другому сеті. З брейком вона повела 2:0, але українка швидко відповіла взаємністю (2:2). У середині партії опонентки ще раз обмінялися пунктами на "чужих" подачах. А ось кінцівку сету за собою залишила філіппінська тенісистка (6:4).

Вирішальна партія ознаменувалася великою кількістю брейків. Із десяти геймів відразу 7 (!) завершилися міні-перемогами тенісистки, яка приймала подачі. На жаль, переможницею у цьому змаганні стала Еала. Юна філіппінка й продовжить виступи в Мадриді.