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Цуренко сенсационно проиграла на старте Madrid Open

Мадрид, Вторник 23 апреля 2024 14:35
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Цуренко сенсационно проиграла на старте Madrid Open Фото: Леся Цуренко потерпела неудачу (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественная теннисистка Леся Цуренко проиграла в трех сетах Александре Эале из Филиппин в первом круге соревнований на грунте в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open 1-й раунд

Эала – Цуренко – 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

Опытная украинка наметила намерения победить в дебюте. Уже в третьем гейме она оформила брейк, взяв подачу филиппинки "под ноль". Далее на время Цуренко сосредоточилась на собственных подачах, поэтому 18-летняя Эала еще сохраняла надежды на положительный результат.

Впрочем, в седьмом гейме украинская теннисистка снова внешне легко взяла очко на подаче юной обладательницы уайлд-кард. Азиатка еще посопротивлялась в следующем гейме, отыграв четыре сетбола. Но с пятой попытки Цуренко смогла закрыть партию, потратив на нее 41 минуту.

Эала попыталась реваншироваться во втором сете. С брейком она повела 2:0, но украинка быстро ответила взаимностью (2:2). В середине партии оппонентки еще раз обменялись пунктами на "чужих" подачах. А вот концовку сета за собой оставила филиппинская теннисистка (6:4).

Решающая партия ознаменовалась множеством брейков. Из десяти геймов сразу 7 (!) завершились мини-победами принимающей подачи теннисистки. К сожалению, победительницей в этом соревновании стала Эала. Юная филиппинка и продолжит выступления в Мадриде.

К слову, ранее Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA.

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