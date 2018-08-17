Цуренко обыграла россиянку в матче за выход в 1/4 финала в Цинциннати

Новости Спорт 17.08.2018 - 10:20
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/cincytennis)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/cincytennis)

Леся впервые с 2015 года вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5

Вторая ракетка Украины и 44 в мировом рейтинге Леся Цуренко стала четвертьфиналисткой турнира серии Premier 5 в американском Цинциннати, обыграв россиянку Екатерину Макарову. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок третьего круга закончился со счетом 7:6(5), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 53 минуты. 

В четвертьфинале украинка сыграет против победительницы пары между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и австралийкой Эшли Барти.

Ранее Цуренко только раз удавалось пройти в четвертьфинал на турнирах серии WTA Premier 5 - в 2015 году в Торонто, где она в основу попала через квалификацию.

Напомним, что во втором круге Цуренко выбила действующую чемпионку соревнований Мугурусу (6:2, 4:6, 4:6), которая в прошлогоднем финале разгромила Халеп.

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Теги:  Теннис,  соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС