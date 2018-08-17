Цуренко обыграла россиянку в матче за выход в 1/4 финала в Цинциннати

Леся впервые с 2015 года вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5

Вторая ракетка Украины и 44 в мировом рейтинге Леся Цуренко стала четвертьфиналисткой турнира серии Premier 5 в американском Цинциннати, обыграв россиянку Екатерину Макарову. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок третьего круга закончился со счетом 7:6(5), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 53 минуты.

В четвертьфинале украинка сыграет против победительницы пары между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и австралийкой Эшли Барти.

Halep's round of 16 match against Barty has been cancelled and moved to first on Center Court Friday.



Federer-Mayer still scheduled to take the court tonight.



Please stay tuned for an updated order of play. pic.twitter.com/WgVO4m0AVn — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2018

Ранее Цуренко только раз удавалось пройти в четвертьфинал на турнирах серии WTA Premier 5 - в 2015 году в Торонто, где она в основу попала через квалификацию.

Напомним, что во втором круге Цуренко выбила действующую чемпионку соревнований Мугурусу (6:2, 4:6, 4:6), которая в прошлогоднем финале разгромила Халеп.