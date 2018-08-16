Цуренко обыграла девятую ракетку мира на турнире в Цинциннати

Новости Спорт 16.08.2018 - 10:34
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Украинка оставила за бортом действующую чемпионку

Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором круге в Цинциннати обыграла девятую ракетку мира и действующую чемпионку турнира Гарбинье Мугурусу. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). 

Украинка проиграла испанке первый сет - 2:6, однако после этого выиграла два - 6:4, 6:4. 

 

Ранее теннисистки играли друг против друга трижды, две победы на счету Мугурусы.

Для Цуренко эта победа стала первой, за последние три года, над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. Все они состоялись в 2015 году: против Бушар (7), Петкович (10), Мугурусы (9), Плишковой (8) и Шафаржовой (6).

В 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Напомним, ранее в третий раунд турнира в американском Цинциннати пробилась седьмая ракетка мира Элина Свитолина.

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