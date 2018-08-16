Цуренко обыграла девятую ракетку мира на турнире в Цинциннати

Украинка оставила за бортом действующую чемпионку

Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором круге в Цинциннати обыграла девятую ракетку мира и действующую чемпионку турнира Гарбинье Мугурусу. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка проиграла испанке первый сет - 2:6, однако после этого выиграла два - 6:4, 6:4.

Stunner in Cincinnati



World No.44 Lesia Tsurenko scores her first Top 10 win since 2015, upsetting defending champion Garbine Muguruza 2-6 6-4 6-4. #CincyTennis pic.twitter.com/wF5TgNHiaP — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2018

Ранее теннисистки играли друг против друга трижды, две победы на счету Мугурусы.

Wild Wednesday!@LTsurenko eliminates defending champion Muguruza 2-6, 6-4, 6-4 at @CincyTennis to reach the third round. pic.twitter.com/s7YaKiZ6j8 — WTA (@WTA) August 15, 2018

Для Цуренко эта победа стала первой, за последние три года, над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. Все они состоялись в 2015 году: против Бушар (7), Петкович (10), Мугурусы (9), Плишковой (8) и Шафаржовой (6).

В 1/8 финала Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Напомним, ранее в третий раунд турнира в американском Цинциннати пробилась седьмая ракетка мира Элина Свитолина.