Цуренко обіграла росіянку в матчі за вихід в 1/4 фіналу в Цинциннаті

Новини Спорт 17.08.2018 - 10:20
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/cincytennis)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/cincytennis)

Леся вперше з 2015 року вийшла в чвертьфінал турніру серії WTA Premier 5

Друга ракетка України і 44 в світовому рейтингу Леся Цуренко стала чвертьфіналісткою турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті, обігравши росіянку Катерину Макарову. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок третього кола закінчився з рахунком 7:6 (5), 6:2. Тенісистки провели на корті 1 годину і 53 хвилини.

У чвертьфіналі українка зіграє проти переможниці пари між першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп та австралійкою Ешлі Барті.

Раніше Цуренко тільки раз вдавалося пройти в чвертьфінал на турнірах серії WTA Premier 5 - в 2015 році в Торонто, де вона в основу потрапила через кваліфікацію.

Нагадаємо, що у другому колі Цуренко вибила діючу чемпіонку змагань Гарбінє Мугурусу (6:2, 4:6, 4:6), яка в торішньому фіналі розгромила Халеп.

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Теги:  Теннис,  соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС