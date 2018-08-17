Цуренко обіграла росіянку в матчі за вихід в 1/4 фіналу в Цинциннаті

Леся вперше з 2015 року вийшла в чвертьфінал турніру серії WTA Premier 5

Друга ракетка України і 44 в світовому рейтингу Леся Цуренко стала чвертьфіналісткою турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті, обігравши росіянку Катерину Макарову. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок третього кола закінчився з рахунком 7:6 (5), 6:2. Тенісистки провели на корті 1 годину і 53 хвилини.

У чвертьфіналі українка зіграє проти переможниці пари між першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп та австралійкою Ешлі Барті.

Halep's round of 16 match against Barty has been cancelled and moved to first on Center Court Friday.



Federer-Mayer still scheduled to take the court tonight.



Please stay tuned for an updated order of play. pic.twitter.com/WgVO4m0AVn — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2018

Раніше Цуренко тільки раз вдавалося пройти в чвертьфінал на турнірах серії WTA Premier 5 - в 2015 році в Торонто, де вона в основу потрапила через кваліфікацію.

Нагадаємо, що у другому колі Цуренко вибила діючу чемпіонку змагань Гарбінє Мугурусу (6:2, 4:6, 4:6), яка в торішньому фіналі розгромила Халеп.