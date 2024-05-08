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Цуренко драматичною перемогою стартувала на Italian Open і вийшла на співвітчизницю

Рим, Середа 08 травня 2024 15:08
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Цуренко драматичною перемогою стартувала на Italian Open і вийшла на співвітчизницю Фото: Леся Цуренко здобула перемогу в трьох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко вибила хорватку Донну Векіч у першому колі змагань в столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 1-й раунд

Векіч – Цуренко – 1:2 (2:6, 6:3, 6:7)

Досвідчена українка класно розпочала, повівши з брейком 3:1. У сьомому геймі Цуренко вдруге взяла подачу балканки та вийшла подавати на сет. Векіч намагалася оформити бодай один брейк у відповідь, але вітчизняна тенісистка з першої спроби реалізувала сетбол.

У другій партії ключовим став четвертий гейм. За рахунку 3:1 на власну користь хорватка взяла подачу Цуренко та здобула стратегічну перевагу. Її вистачило для того, щоб із уважною грою на своїх подачах зрівняти рахунок за сетами.

Вирішальна партія ознаменувалася гойдалками. Спершу повела Цуренко (3:0), потім – Векіч повернулася в гру (4:4). Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Хорватка розпочала з двох набраних пунктів поспіль, але українка відповіла відразу п'ятьма. Балканська тенісистка ще відіграла два матчболи, але з третім не склалося.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з іншою українкою – Ангеліною Калініною. Для неї 1/32 фіналу стане першим раундом у Римі. Торік Калініна дійшла на Italian Open до фіналу, де поступилася Рибакіній з Казахстану.

До слова, українка Костюк піднялася в топ-20 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.

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