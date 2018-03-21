Цуренко и Бондаренко не сумели выйти во второй раунд Miami Open

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Бондаренко не сумели пробиться во второй турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Miami Open. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В стартовом матче тура 41 ракетка мира уступила 90 номеру мирового рейтинга из Австралии Айле Томлянович - 6:3, 4:6, 5:7. Матч длился почти два с половиной часа.

Бондаренко в первом круге проиграла 51 номеру мирового рейтинга бельгийке Элисон ван Эйтванк - 7:6, 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 2,5 часа.

На турнире в Майами от Украины осталась лишь Элина Свитолина, которая стартует со 2 круга турнира. Она встретится с победительницей пары Серена Уильямс - Наоми Осака.

Напомним, украинская теннисистка Катарина Завацкая завоевала четвертый титул в карьере.