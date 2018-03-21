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Цуренко і Бондаренко не зуміли вийти до другого раунду Miami Open

НовиниСпорт    21.03.2018 - 09:19
Фото: (twitter.com/MiamiOpen)
Фото: (twitter.com/MiamiOpen)

Українки покидають турнір після першого ж раунду

Українські тенісистки Леся Цуренко і Катерина Бондаренко не зуміли пробитися до другого турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Miami Open. Про це повідомляється на сайті змагань.

У стартовому матчі туру 41 ракетка світу поступилася 90 номером світового рейтингу з Австралії Айлі Томлянович - 6:3, 4:6, 5:7. Матч тривав майже два з половиною години.

 

Бондаренко в першому колі програла 51 номеру світового рейтингу бельгійці Елісон ван Ейтванк - 7:6, 5:7, 1:6. Зустріч тривала 2,5 години.

На турнірі в Майамі від України залишилася лише Еліна Світоліна, яка стартує з 2 кола турніру. Вона зустрінеться з переможницею пари Серена Вільямс - Наомі Осака.

Нагадаємо, українська тенісистка Катаріна Завацька завоювала четвертий титул в кар'єрі.

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Теги: Теннис, Майами, соревнования
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