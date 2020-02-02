Цукерберг заверил, что Facebook будет отстаивать свободу слова

Фото: Марк Цукерберг (flickr.com techcrunch)

Цукерберг допускает, что новый подход многих людей будет раздражать

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободу слова и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соцсеть будет придерживаться этих принципов, даже если столкнется с негативной реакцией пользователей. Так, основатель сети Facebook и генеральный директор компании заявил, что целью его компании в течение длительного времени было не делать ничего, что считалось бы "слишком оскорбительным", но сейчас подход будет изменен.

"Это новый подход и, я думаю, что он будет раздражать многих людей. Но, честно говоря, старый подход также раздражал многих, поэтому попробуем что-то новое ... Мы будем удалять содержимое, которое действительно оскорбительный, но нужно провести границу (между оскорблением и свободой выражения, - ред.) в определенный момент ", - подчеркнул Цукерберг.

Напомним, в 2019 году большинство внешних акционеров Facebook - это 68% - проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга. Так, главной причиной критики Цукерберга со стороны внешних акционеров - недостаточно мощная, по их мнению, политика компании по защите личных данных пользователей.

Как писало РБК-Украина, Цукерберг показал обновленный дизайн Facebook в апреле 2019 года. Он подчеркивал, что новый дизайн соцсети будет "проще и быстрее". Пользователю станет "проще искать то, что ему нужно и добираться до тех функций, которые часто используются".