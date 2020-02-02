Цукерберг запевнив, що Facebook відстоюватиме свободу вираження поглядів

Фото: Марк Цукерберг (flickr.com techcrunch)

Цукерберг припускає, що новий підхід багатьох людей дратуватиме

Засновник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа буде відстоювати свободу вираження поглядів та шифрування, навіть якщо це супроводжуватиметься негативною реакцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Соцмережа буде дотримуватися цих принципів, навіть якщо стикнеться з негативною реакцією користувачів. Так, засновник мережі Facebook та генеральний директор компанії заявив, що метою його компанії протягом тривалого часу було не робити нічого, що вважалося б "занадто образливим", але зараз підхід буде змінено.

"Це новий підхід і, я гадаю, що він буде дратувати багатьох людей. Але, чесно кажучи, старий підхід також дратував багато кого, тому спробуймо щось нове... Ми будемо видаляти вміст, який дійсно образливий, але потрібно провести межу (між образою та свободою вираження, - ред.) у певний момент", - підкреслив Цукерберг.

Нагадаємо, у 2019 році більшість зовнішніх акціонерів Facebook - це 68% - проголосували за призначення незалежного директора компанії замість Марка Цукерберга. Так, головною причиною критики Цукерберга з боку зовнішніх акціонерів - недостатньо потужна, на їхню думку, політика компанії щодо захисту особистих даних користувачів.

Як писало РБК-Україна, Цукерберг показав оновлений дизайн Facebook у квітні 2019 року. Він підкреслював, що новий дизайн соцмережі буде "простіше і швидше". Користувачеві стане "простіше шукати те, що йому потрібно і добиратися до тих функцій, які часто використовуються".