ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цукерберг запевнив, що Facebook відстоюватиме свободу вираження поглядів

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 15:23
Цукерберг запевнив, що Facebook відстоюватиме свободу вираження поглядів
Фото: Марк Цукерберг (flickr.com techcrunch)

Цукерберг припускає, що новий підхід багатьох людей дратуватиме

Засновник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа буде відстоювати свободу вираження поглядів та шифрування, навіть якщо це супроводжуватиметься негативною реакцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Соцмережа буде дотримуватися цих принципів, навіть якщо стикнеться з негативною реакцією користувачів. Так, засновник мережі Facebook та генеральний директор компанії заявив, що метою його компанії протягом тривалого часу було не робити нічого, що вважалося б "занадто образливим", але зараз підхід буде змінено.

"Це новий підхід і, я гадаю, що він буде дратувати багатьох людей. Але, чесно кажучи, старий підхід також дратував багато кого, тому спробуймо щось нове... Ми будемо видаляти вміст, який дійсно образливий, але потрібно провести межу (між образою та свободою вираження, - ред.) у певний момент", - підкреслив Цукерберг.

Нагадаємо, у 2019 році більшість зовнішніх акціонерів Facebook - це 68% - проголосували за призначення незалежного директора компанії замість Марка Цукерберга. Так, головною причиною критики Цукерберга з боку зовнішніх акціонерів - недостатньо потужна, на їхню думку, політика компанії щодо захисту особистих даних користувачів.

Як писало РБК-Україна, Цукерберг показав оновлений дизайн Facebook у квітні 2019 року. Він підкреслював, що новий дизайн соцмережі буде "простіше і швидше". Користувачеві стане "простіше шукати те, що йому потрібно і добиратися до тих функцій, які часто використовуються".

Facebook видалятиме фейки та теорії змови про коронавірус Facebook ввів можливість відв'язування особистих даних від профілю
Новини України FacebookМарк Цукерберг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся