Цукерберг закликав Трампа зупинити ЄС від штрафів для технокомпаній США

"Я думаю, що стратегічна перевага Сполучених Штатів полягає в тому, що в нас багато найсильніших компаній у світі, і я думаю, що це має стати частиною стратегії США в майбутньому, щоб захищати це. І це одна з речей, щодо яких я налаштований оптимістично до президента Трампа", - сказав він.

Politico уточнює, що Цукерберг поскаржився, що ЄС змусив американські технологічні компанії, які працюють у Європі, заплатити понад 30 млрд доларів штрафів за порушення закону за останні два десятиліття.

Зокрема, у листопаді 2024 року, конгломерат Meta, що управляє Facebook, Instagram, WhatsApp та іншими соцмережами і комунікаційними платформами, був оштрафований на 797 млн євро за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом нав'язування несправедливих торговельних умов постачальникам рекламних послуг.

Цукерберг стверджував, що застосування Єврокомісією правил конкуренції "майже схоже на тариф" для технологічних компаній США. Він заявив, що адміністрація Байдена, яка йде, не змогла впоратися із ситуацією.

"Уряд США очолив свого роду атаку проти компаній, яка потім просто зробила так, що ЄС, по суті, у всіх цих інших місцях просто вільно може просто нападати на всі американські компанії і робити все, що захоче", - сказав гендиректор Meta.

Відповідні заяви Цукерберг зробив на подкасті Joe Rogan Experience. Як пише Politico, його поява на даному інтерв'ю відбулася всього за кілька хвилин після того, як він оголосив, що Meta припинить свою сторонню програму перевірки фактів і перейде на так звану модель нотаток спільноти. Цей крок був широко інтерпретований як спроба гендиректора Meta заручитися підтримкою адміністрації Трампа, яка вже давно засуджує політику модерації як цензуру з лівим ухилом.

Визнаючи мінливу "правову і політичну обстановку", компанія Meta вчора також заявила, що припинить реалізацію своїх програм із забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності.