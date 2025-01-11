Цукерберг призвал Трампа остановить ЕС от штрафов для технокомпаний США

"Я думаю, что стратегическое преимущество Соединенных Штатов заключается в том, что в нас много сильнейших компаний в мире, и я думаю, что это должно стать частью стратегии США в будущем, чтобы защищать это. И это одна из вещей, в отношении которых я настроен оптимистично к президенту Трампу", - сказал он.

Politico уточняет, что Цукерберг пожаловался, что ЕС заставил американские технологические компании, которые работают в Европе, заплатить более 30 млрд долларов штрафов за нарушение закона за последние два десятилетия.

В частности, в ноябре 2024 года, конгломерат Meta, которая управляет Facebook, Instagram, WhatsApp и другими соцсетями и коммуникационными платформами, был оштрафован на 797 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС путем навязывания несправедливых торговых условий поставщикам рекламных услуг.

Цукерберг утверждал, что применение Еврокомиссией правил конкуренции "почти похоже на тариф" для технологических компаний США. Он заявил, что уходящая администрация Байдена не смогла справиться с ситуацией.

"Правительство США возглавило своего рода атаку против компаний, которая затем просто сделала так, что ЕС, по сути, во всех этих других местах просто свободно может просто нападать на все американские компании и делать все, что захочет", - сказал гендиректор Meta.

Соответствующие заявления Цукерберг сделал на подкасте Joe Rogan Experience. Как пишет Politico, его появление на данном интервью произошло всего через несколько минут после того, как он объявил, что Meta прекратит свою стороннюю программу проверки фактов и перейдет на так называемую модель заметок сообщества. Этот шаг был широко интерпретирован как попытка гендиректора Meta заручиться поддержкой приходящей администрации Трампа, которая уже давно осуждает политику модерации как цензуру с левым уклоном.

Признавая меняющуюся "правовую и политическую обстановку", компания Meta вчера также заявила, что прекратит реализацию своих программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.