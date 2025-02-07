Цукерберг відвідав Білий дім: про що говорив

Відповідну інформацію про візит опублікував представник Meta Енді Стоун у соцмережі Х, уточнивши, про що говорив один із творців Facebook у Білому домі.

"Щоб обговорити, як Meta може допомогти адміністрації захистити і просунути американське технологічне лідерство за кордоном", - ідеться в повідомленні.

AP зі свого боку нагадало, що нещодавно Цукерберг спробував домогтися прихильності Трампа. Зокрема, минулого місяця його компанія заплатила 25 млн доларів, щоб врегулювати позов нині чинного президента США Дональда Трампа, який стверджував, що його акаунти в соцмережах було несправедливо заблоковано після атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року. Крім того, Цукерберг був присутнім під час присяги Трампа і був одним з організаторів інавгураційного прийому.

Видання зазначило, що Meta вкладає багатомільйонні інвестиції в розроблення штучного інтелекту, і Цукерберг заявив, що його компанія перебуває в змозі налагодити продуктивні відносини з урядом США.