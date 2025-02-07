Цукерберг посетил Белый дом: о чем говорил

Соответствующую информацию о визите опубликовал представитель Meta Энди Стоун в соцсети Х, уточнив, о чем говорил один из создателей Facebook в Белом доме.

"Чтобы обсудить, как Meta может помочь администрации защитить и продвинуть американское технологическое лидерство за рубежом", - говорится в сообщении.

AP в свою очередь напомнило, что недавно Цукерберг попытался добиться в расположение Трампа. В частности, в прошлом месяце его компания заплатила 25 млн долларов, чтобы урегулировать иск ныне действующего президента США Дональда Трампа, который утверждал, что его аккаунты в соцсетях были несправедливо заблокированы после атаки на Капитолий США 6 января 2021 года. Кроме того, Цукерберг присутствовал во время присяги Трампа и был одним из организаторов инаугурационного приема.

Издание отметило, что Meta вкладывает многомиллионные инвестиции в разработку искусственного интеллекта, и Цукерберг заявил, что его компания находится в состоянии наладить продуктивные отношения с правительством США.