Цукерберг розповів про докази втручання Росії у вибори США

Цукерберг розповів про докази російського втручання у вибори в 2015 і 2016 роках

Глава компанії Facebook Марк Цукерберг спростував заяву президента США Дональда Трампа в Гельсінкі (Фінляндія) про відсутність доказів того, що росіяни використовували соціальні мережі для втручання в президентські вибори США в 2016 році. Про це Цукерберг заявив в інтерв'ю виданню Recode.

"Свідоцтва, які ми бачили, абсолютно зрозумілі: росіяни намагалися втрутитися у вибори", - сказав Цукерберг.

Цукерберг розповів, що Facebook помітив підозрілу активність росіян ще в 2015 році, і повідомив про це Федеральне бюро розслідувань. За його словами, така ж діяльність була зафіксована і під час виборів 2016 року. Зокрема, мова йде про російську військову розвідку, яка займалася фішингом і підробкою акаунтів.

"Ви могли бачити це в обвинувальному висновку спецпрокурора Мюллера, оприлюдненому на цьому тижні", - сказав Цукерберг, зазначивши, що в цій інформації є частина знахідок Facebook.

Цукерберг зазначив, що був і інший напрямок втручання у вибори, що його компанія пізно ідентифікувала. Мова йде про Cambridge Analytica, яка опинилася в центрі скандалу через використання даних користувачів Facebook. Раніше компанію звинуватили в неналежному використанні даних 87 мільйонів користувачів соцмережі в ході передвиборних кампаній у різних країнах світу, зокрема в США.

Нагадаємо, пізніше Трамп, заявиол, що довіряє установам США, а на конференції в Гельсінкі він обмовився. Таким чином Трамп заявив, що погоджується з висновками американських спецслужб про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року.