Цукерберг втратив 6 млрд доларів після скандалу з втратою даних

Статки Марка Цукерберга зменшилась на 6,06 мільярда доларів за останню добу через зниження курсу акцій Facebook. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Однак, за інформацією телеканалу, незважаючи на втрату більше шести мільярдів, Цукерберг залишається на четвертій позиції рейтингу найбагатших людей планети.

До цього, Facebook почала внутрішнє розслідування після того, як стало відомо, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала та аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки у соціальній мережі. У компанії це спростовують.

Після цього акції компанії впали на 4,4 відсотка.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на початку березня, найбагатші люди світу за версією Bloomberg за останні три дні втратили 128 млрд доларів на падіння американського фондового ринку. Як повідомляється, більше за всіх втратили постійні фігуранти рейтингу Bloomberg-500 голова Berkshire Hathaway Уоррен Баффет і засновник Facebook Марк Цукерберг – 3,7 млрд доларів кожен.

Також раніше, Цукерберг втратив 2,9 млрд доларів після оголошення про зміни в Facebook. В результаті стан Цукерберга, згідно Bloomberg Billionaires Index, зменшилася з 77,3 млрд до 74,4 млрд доларів.