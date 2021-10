Цукерберг обещает перестроить Facebook с расчетом на молодежь

Показатели Facebook по результатам третьего квартала оказались хуже прогнозов компании.

Выручка выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 млрд долларов, против ожидаемых 29,57 млрд. Количество активных пользователей за месяц составило 2,91 млрд против ожидаемых 2,93 млрд.

Слова Цукерберга прозвучали на фоне публикаций "досье Facebook" - серии публикаций американских СМИ о внутренней работе по материалам утечки документов.

"Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых", - сказал Цукерберг.

Первоначально материалы публиковала газета The Wall Street Journal (WSJ), с 25 октября свои статьи начали публиковать Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post и другие издания. После публикации WSJ Facebook отказалась от разработки детской версии Instagram.