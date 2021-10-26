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Цукерберг обещает перестроить Facebook с расчетом на молодежь

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Вторник 26 октября 2021 06:38
Цукерберг обещает перестроить Facebook с расчетом на молодежь Фото: Марк Цукерберг (standard.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Компания Facebook в течение ближайших лет намерена перестроить свою работу с расчетом на молодую аудиторию, а не на людей более старшего поколения, сообщил ее генеральный директор Марк Цукерберг. Он заявил об этом после публикации финансовой отчетности компании за третий квартал 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Показатели Facebook по результатам третьего квартала оказались хуже прогнозов компании.

Выручка выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 млрд долларов, против ожидаемых 29,57 млрд. Количество активных пользователей за месяц составило 2,91 млрд против ожидаемых 2,93 млрд.

Слова Цукерберга прозвучали на фоне публикаций "досье Facebook" - серии публикаций американских СМИ о внутренней работе по материалам утечки документов.

"Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых", - сказал Цукерберг.

Первоначально материалы публиковала газета The Wall Street Journal (WSJ), с 25 октября свои статьи начали публиковать Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post и другие издания. После публикации WSJ Facebook отказалась от разработки детской версии Instagram.

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