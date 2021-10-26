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Цукерберг обіцяє перебудувати Facebook з розрахунком на молодь

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Вівторок 26 жовтня 2021 06:38
Цукерберг обіцяє перебудувати Facebook з розрахунком на молодь Фото: Марк Цукерберг (standard.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Facebook протягом найближчих років має намір перебудувати свою роботу з розрахунком на молоду аудиторію, а не на людей старшого покоління, повідомив її генеральний директор Марк Цукерберг. Він заявив про це після публікації фінансової звітності компанії за третій квартал 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Показники Facebook за результатами третього кварталу виявилися гіршими за прогнози компанії.

Виторг зросла на 35% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 29 млрд доларів, проти очікуваних 29,57 млрд. Кількість активних користувачів за місяць склала 2,91 млрд проти очікуваних 2,93 млрд.

Слова Цукерберга прозвучали на тлі публікацій "досьє Facebook" - серії публікацій американських ЗМІ про внутрішню роботу за матеріалами витоку документів.

"Ми перепрофілюємо наші команди, щоб служити провідною зіркою для молодих людей, а не оптимізуватися до більшої кількості літніх", - сказав Цукерберг.

Спочатку матеріали публікувала газета The Wall Street Journal (WSJ), з 25 Жовтня свої статті почали публікувати Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post та інші видання. Після публікації WSJ Facebook відмовилася від розробки дитячої версії Instagram.

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Facebook Марк Цукерберг
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