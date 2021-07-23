Цукерберг хочет превратить Facebook в метаверс-компанию с VR и голограммами

"Это большая идея. Метаверс - это всеобъемлющий интернет, в котором вы непосредственно находитесь, а не просто просматриваете контент. И вы чувствуете себя рядом с другими людьми, как если бы вы были в других местах, чувствуя различные переживания, которые вы не могли бы сделать в 2D-приложениях или веб-странице ", - заявил Цукерберг.

Стоит отметить, что метаверс - это виртуальная среда, в котором пользователи платформы, используя очки виртуальной реальности, смогут общаться, работать и даже играть.

Как отметил основатель социальной сети, Facebook уже начал работать над "безграничным офисом". Также известно, что компания потратила более 2 млрд долларов на приобретение разработчика VR-продуктов Oculus.

Напомним, что осенью 2019 года, Facebook анонсировала платформу Horizon в которой каждый пользователь сможет общаться с другими скрывая себя мультипликационным аватаром. Сегодня ресурс находится в стадии бета-теста, в связи с чем воспользоваться им можно только через приглашение.

"В будущем вместо того, чтобы просто делать телефонный звонок, вы сможете сидеть как голограмма на моем диване, или я смогу сидеть как голограмма на вашем диване, и это действительно будет ощущаться, как будто мы находимся в одном месте, даже если мы находимся в различных штатах или на расстоянии сотен миль друг от друга ", - добавил Марк Цукерберг.