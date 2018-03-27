Цукерберг не буде виступати в парламенті Британії у зв'язку з витоком даних з Facebook

Пояснення сенаторам дасть його заступник

Засновник і голова найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг не буде виступати в британському парламенті у зв'язку з витоком даних користувачів соцмережі. Про це повідомляє The Independent.

Як повідомляється, замість Цукерберга на питання сенаторів відповість один з його заступників.

Такою була відповідь на лист, направлений Цекурбергу головою комітету британського парламенту з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Даміаном Коллінзом, в якому він запросив засновника Facebook з'явитися в британський парламент в найкоротші терміни і дав час на відповідь до вечора понеділка.

Відповідь на лист, датований 26 березня, був підписаний двома високопоставленими працівниками Facebook, які працюють з Цукербергом більше 10 років. У компанії відзначили, що вкрай серйозно сприймають звинувачення в свою адресу.

Нагадаємо, раніше Цукерберг розмістив в найбільших газетах Британії вибачення за витік даних Facebook.

У той же час, прокуратура Риму погодилася почати розслідування за Cambridge Analytica після повідомлень про те, що компанія використовувала дані, зібрані з Facebook.

Компанію звинувачують у використанні персональних даних користувачів мережі для впливу на результат президентських і парламентських виборів у багатьох країнах світу.