ЦРУ забороняє свої аналітикам користуватися месенджером Telegram, - Bloomberg

В уряді США з обережністю ставляться до деяких інструментів, використовуваних для збору OSINT.

"У ЦРУ, наприклад, російським аналітикам не дозволяється використовувати свої настільні комп'ютери для доступу до застосунку для соціальних мереж Telegram, популярного серед російських військових блогерів", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робочі місця, що змушує їх залишати відомчі приміщення, коли вони хочуть отримати доступ до додатка.

Ситуація з OSINT

Bloomberg пише, що спецслужби США протягом багатьох років боролися за доступ до таких даних, які вони називають розвідкою з відкритих джерел або OSINT. Але ситуація починає змінюватися.

У жовтні Управління директора Національної розвідки, яке курує всі розвідувальні служби країни, запросило давнього аналітика й експерта з кібербезпеки Джейсона Барретта, щоб допомогти розвідувальній спільноті США з підходом до OSINT.

Його найближчим завданням буде допомога в розробці національної стратегії розвідувального співтовариства OSINT, яка буде зосереджена на координації, збиранні даних і розробці інструментів для поліпшення підходу до цього типу розвідувальної роботи.

Проблема з іншими формами збору розвідувальної інформації, такими як електронне спостереження або людська розвідка, може полягати насамперед у таємному зборі достатньої кількості інформації. Проблема OSINT полягає в тому, щоб відсіяти корисну інформацію з немислимої кількості інформації, доступної в цифровому форматі.

Telegram

Кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) з функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів.

Автором і розробником месенджера є російський підприємець Павло Дуров. Однак тривалий час він не проживає в РФ, а також він є громадянином ще трьох держав.

ЦРУ і робота з росіянами

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Центральне розвідувальне управління запропонувало росіянам, які не підтримують війну в Україні, зв'язатися з розвідкою США. Для цього їм потрібно скористатися даркнетом.

Сайт ЦРУ в даркнеті має ті самі функції, що й звичайна домашня сторінка американської розвідки. Однак доступ до нього можливий тільки через інтернет-браузер Tor.