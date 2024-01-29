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ЦРУ запрещает свои аналитикам пользоваться мессенджером Telegram, - Bloomberg

Архивное фото: ЦРУ запрещает свои аналитикам пользоваться мессенджером Telegram (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Центральное разведывательное управление США не разрешает своим аналитикам пользоваться мессенджером Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В правительстве США с осторожностью относятся к некоторым инструментам, используемым для сбора OSINT. 

"В ЦРУ, например, российским аналитикам не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению для социальных сетей Telegram, популярному среди российских военных блогеров", - говорится в материале.

Отмечается, что аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочие места, что заставляет их покидать ведомственные помещения, когда они хотят получить доступ к приложению.

Ситуация с OSINT

Bloomberg пишет, что спецслужбы США в течение многих лет боролись за доступ к таким данным, которые они называют разведкой из открытых источников или OSINT. Но ситуация начинает меняться.

В октябре Управление директора Национальной разведки, которое курирует все разведывательные службы страны, пригласило давнего аналитика и эксперта по кибербезопасности Джейсона Барретта, чтобы помочь разведывательному сообществу США с подходом к OSINT.

Его ближайшей задачей будет помощь в разработке национальной стратегии разведывательного сообщества OSINT, которая будет сосредоточена на координации, сборе данных и разработке инструментов для улучшения подхода к этому типу разведывательной работы. 

Проблема с другими формами сбора разведывательной информации, такими как электронное наблюдение или человеческая разведка, может заключаться прежде всего в тайном сборе достаточного количества информации. Проблема OSINT заключается в том, чтобы отсеять полезную информацию из немыслимого количества информации, доступной в цифровом формате.

Telegram

Кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.

Автором и разработчиком мессенджера является российский предприниматель Павел Дуров. Однако длительное время он не проживает в РФ, а также он является гражданином еще трех государств.

ЦРУ и работа с россиянами

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Центральное разведывательное управление предложило россиянам, не поддерживающим войну в Украине, связаться с разведкой США. Для этого им нужно воспользоваться даркнетом.

Сайт ЦРУ в даркнете имеет те же функции, что и обычная домашняя страница американской разведки. Однако доступ к нему возможен только через Интернет-браузер Tor.

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