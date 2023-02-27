ЦРУ о вторжении Путина: он делился планами с 3-4 лицами и это сыграло роль

О подготовке российского диктатора Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину знали лишь три-четыре человека из его окружения. Что и стало одной из его ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в интервью CBC News.

"Годами, особенно в последние годы, я наблюдал, как Путин сужал круг своих советников, и это был круг, в котором он ценил лояльность, а не компетентность", - сказал Бернс.

По его словам, это была группа людей, которая, как правило, говорила ему то, что он хотел услышать, и - или, по крайней мере, за эти годы поняла то, что сомневаться в его суждениях "не для повышения карьеры".

"И поэтому, по моему мнению, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России непосредственно перед войной, поскольку такой тесный круг людей подкреплял глубоко ошибочные предположения друг друга", - считает Бернс.

Он рассказал, что осенью 2021 года Путин понял, что стратегическое окно возможностей для России закрывается, а оккупация Украины нужна ему для того, чтобы он запомнился как так называемый "великий полководец".

"Он (Путин - ред.) верил, что Украина слаба и разделена, он думал, что Запад отвлекся, и он думал, что модернизировал российскую армию до такого уровня, когда она была способна на скорую, решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным", - подытожил Бернс.

Напомним, по данным Financial Times, Путин принял решение о полномасштабной войне после консультаций в очень узком кругу лиц. Настолько, что большинство представителей правящих кругов узнало об этом либо за пару часов до вторжения, либо уже постфактум.

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