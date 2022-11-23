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ЦРУ шукає нових агентів серед незадоволених війною росіян, - WSJ

Фото: ЦРУ готові вербувати росіян, незадоволених війною в Україні (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

В Центральному розвідувальному управлінні США заявили, що "відкриті до співпраці" з росіянами, які незадоволені війною в Україні.

Про це заявив заступник директора ЦРУ з операцій Девід Марлоу, передає РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Він провів публічний виступ, на якому заявив, що війна в Україні стала провалом для російського президента Володимира Путіна, водночас, для західних розвідувальних агентств відкриваються нові можливості. Так, до цього екс-офіцери ЦРУ вже розмірковували на тему того, що зараз сприятливий час для вербування агентів серед незадоволених російських військових, олігархів, статки яких зменшилися через санкції, бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.

"Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія - сильна держава. Він змарнував все це. Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це (війна в Україні - ред.) так само огидно, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці", - заявив Марлоу.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс 15 листопада приїхав із візитом у Київ та провів зустріч із президентом України, а також з українськими колегами з розвідки.

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