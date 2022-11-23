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ЦРУ ищет новых агентов среди недовольных войной россиян, - WSJ

Фото: ЦРУ готовы вербовать россиян, недовольных войной в Украине (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В Центральном разведывательном управлении США заявили, что "открыты к сотрудничеству" с россиянами, недовольными войной в Украине.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу, передает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Он провел публичное выступление, на котором заявил, что война в Украине стала провалом для российского президента Владимира Путина, в то же время для западных разведывательных агентств открываются новые возможности. Так, до этого экс-офицеры ЦРУ уже размышляли на тему того, что сейчас благоприятное время для вербовки агентов среди недовольных российских военных, олигархов, состояние которых уменьшилось из-за санкций, сбежавших из страны бизнесменов и других лиц.

"Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия - сильное государство. Он упустил все это. Мы ищем по всему миру россиян, каким это (война в Украине - ред.) так же отвратительно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", - заявил Марлоу.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс 15 ноября приехал с визитом в Киев и провел встречу с президентом Украины, а также украинскими коллегами по разведке.

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