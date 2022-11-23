ЦРУ шукає нових агентів серед незадоволених війною росіян, - WSJ

Він провів публічний виступ, на якому заявив, що війна в Україні стала провалом для російського президента Володимира Путіна, водночас, для західних розвідувальних агентств відкриваються нові можливості. Так, до цього екс-офіцери ЦРУ вже розмірковували на тему того, що зараз сприятливий час для вербування агентів серед незадоволених російських військових, олігархів, статки яких зменшилися через санкції, бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.

"Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія - сильна держава. Він змарнував все це. Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це (війна в Україні - ред.) так само огидно, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці", - заявив Марлоу.