ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЦРУ ищет новых агентов среди недовольных войной россиян, - WSJ

Новина українською →
США, Среда 23 ноября 2022 02:46
ЦРУ ищет новых агентов среди недовольных войной россиян, - WSJ Фото: ЦРУ готовы вербовать россиян, недовольных войной в Украине (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В Центральном разведывательном управлении США заявили, что "открыты к сотрудничеству" с россиянами, недовольными войной в Украине.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу, передает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Он провел публичное выступление, на котором заявил, что война в Украине стала провалом для российского президента Владимира Путина, в то же время для западных разведывательных агентств открываются новые возможности. Так, до этого экс-офицеры ЦРУ уже размышляли на тему того, что сейчас благоприятное время для вербовки агентов среди недовольных российских военных, олигархов, состояние которых уменьшилось из-за санкций, сбежавших из страны бизнесменов и других лиц.

"Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия - сильное государство. Он упустил все это. Мы ищем по всему миру россиян, каким это (война в Украине - ред.) так же отвратительно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", - заявил Марлоу.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс 15 ноября приехал с визитом в Киев и провел встречу с президентом Украины, а также украинскими коллегами по разведке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Война России против Украины
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему