ЦРУ попередило про ризик війни Ірану проти Ізраїлю, - Vox News

"Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство", - пише видання з посиланням близькосхідні ЗМІ.

Ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen повідомив, що Тегеран планує комбіновану атаку з "дощем" безпілотників і ракет, випущених зі своїх баз по стратегічних об'єктах на території Ізраїлю.