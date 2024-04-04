ЦРУ попередило про ризик війни Ірану проти Ізраїлю, - Vox News

Знищення консульства Ірану в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Американська розвідка ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vox News.
"Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство", - пише видання з посиланням близькосхідні ЗМІ.
Ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen повідомив, що Тегеран планує комбіновану атаку з "дощем" безпілотників і ракет, випущених зі своїх баз по стратегічних об'єктах на території Ізраїлю.
У понеділок, 1 квітня, Ізраїль завдав ракетного удару по столиці Сирії Дамаску. Внаслідок атаки була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Одним із загиблих в атаці виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.
Після інциденту, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила призов резервістів для посилення своєї системи протиповітряної оборони.
ЦАХАЛ уже не вперше завдає удари по території Сирії. Так, у грудні ізраїльська армія ліквідувала старшого радника Революційної гвардії Ірану Саєда Разі Мусаві.
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