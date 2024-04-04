ЦРУ предупредило о риске войны Ирана против Израиля, - Vox News

"Ранее высокопоставленные чиновники Ирана заявляли, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство", - пишет издание со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Ливанский панарабский спутниковый телеканал новостей Al Mayadeen сообщил, что Тегеран планирует комбинированную атаку с "дождем" беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.

Обновлено 2:07: Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи опубликовал угрозы на иврите.

"С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в преступлении, связанном с нападением на иранское консульство в Дамаске", - написал он.