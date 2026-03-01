ЦРУ оцінило наслідки ударів по Ірану: хто може замінити Хаменеї

Напередодні ударів США та Ізраїлю американська розвідка проаналізувала можливі наслідки операції для керівництва Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію REUTERS.

За даними співрозмовників агентства, у Центральному розвідувальному управлінні дійшли висновку, що навіть у разі загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї його можуть замінити представники Корпусу вартових ісламської революції, які дотримуються жорсткої лінії.

Аналітичні матеріали, підготовлені за останні два тижні, стосувалися ймовірного розвитку ситуації після втручання США і того, чи здатна військова операція призвести до зміни режиму, що у Вашингтоні позначено як одну з цілей.

Джерела уточнили, що серед кількох сценаріїв розглядали прихід до влади структур КВІР.

При цьому остаточних висновків на користь будь-якого варіанта розвідка не зробила. У ЦРУ відмовилися від коментарів.

Позиція Білого дому

Президент Дональд Трамп останніми тижнями публічно сигналізував про зацікавленість США у зміні режиму в Ірані, проте не розкривав, хто може очолити країну.

У суботньому відеозверненні він назвав Тегеран "терористичним режимом" і закликав громадян Ірану взяти владу у свої руки.

Удари США та Ізраїлю стали підсумком тривалих дискусій в адміністрації на тлі протестів в Ірані.

Паралельно робилися спроби домовитися про ядерну угоду, проте переговори в Женеві завершилися безрезультатно.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив законодавців із "Банди восьми", що операція може розпочатися найближчими годинами, підкресливши, що остаточне рішення залишається за президентом.