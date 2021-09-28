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ЦРУ відкликало свого резидента в Сербії через симптоми "гаванського синдрому", - WSJ

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Вівторок 28 вересня 2021 21:45
ЦРУ відкликало свого резидента в Сербії через симптоми "гаванського синдрому", - WSJ Фото: ЦРУ відкликало свого резидента в Сербії через симптоми "гаванського синдрому" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США відкликало з Сербії свого резидента. Оскільки у нього виявили неврологічні симптоми, які вважають проявом "гаванського синдрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, інцидент став одним з останніх випадків, коли американські службовці за кордоном скаржилися на проблеми зі здоров'ям.

"За останні 90 днів було кількох інших зафіксованих випадків", - заявив професор неврології Джорджтаунського університету Джеймс Джордано.

За його словами, звіти про ці випадки вважаються достовірними, оскільки містять "перевірені показники здоров'я" і були зафіксовані як у Сполучених Штатах, так і за кордоном.

Відзначимо, що гаванський синдром містить ряд неврологічних симптомів, включаючи запаморочення, нудоту, головні болі і проблеми зі слухом, які спостерігалися в листопаді 2016 року у деяких співробітників посольств Канади і США в Гавані і членів їх сімей.

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