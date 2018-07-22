ЦРУ обвиняет Китай в "тихой холодной войне" против США

Развитие Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море в ЦРУ сравнили с "Крымом на Востоке"

Китай ведет "тихую холодную войну" против Соединенных Штатов, используя все свои ресурсы, чтобы попытаться заменить Америку в качестве ведущего государства на мировой арене. Об этом заявил высокопоставленный эксперт ЦРУ по Восточной Азии Майкл Коллинз, передает AP.

"Они ведут против нас по сути холодную войну - не такую холодную войну, которую мы видели с СССР, а холодную войну по определению", - подчеркнул он.

Коллинз также назвал развитие Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море с "Крымом на Востоке".

По его мнению, Пекин не хочет войны, но нынешнее коммунистическое правительство во главе с президентом Си Цзиньпином тонко работает на нескольких фронтах на подрыв США способами, которые отличаются от применяемых Россией.

Как отмечает агентство, директор ЦРУ Кристофер Рэй также заявил в среду, что Китай с является наиболее значительной угрозой для США.

По его данным, расследования ФБР экономического шпионажа во всех 50 штатах США ведут в Китай.

"Сам объем того, что они делают. Вездесущность их действий. Я думаю, что наша страна не может недооценивать значение этого", - заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Европейский союз в манипуляции валютами и снижении процентных ставок