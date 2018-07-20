Трамп обвинил Китай и ЕС в манипуляции валютами

Китай, ЕС и другие манипулируют своими валютами и заинтересованы в снижении ставок, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Европейский союз (ЕС) в манипуляции валютами и снижении процентных ставок. Об этом он написал в Twitter.

"Китай, Европейский союз и другие манипулировали своими валютами и процентными ставками для их понижения, в то же время США повышает ставки и доллар становится сильнее и сильнее с каждым днем - это нивелирует наши большие конкурентные преимущества", - заявил Трамп.

Также он добавил, что ужесточение монетарной политики наносит вред всему достигнутому.

"США нельзя наказывать за то, что дела у нас идут так хорошо. Ужесточение (монетарной политики, - ред.) сейчас наносит вред всему, чего мы достигли. США нужно позволить наверстать все, что мы потеряли из-за незаконной валютной манипуляции и плохих торговых соглашений. Нужно платить по долгам, а мы поднимаем проценты - в самом деле?", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая. По словам Трампа, он готов в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.