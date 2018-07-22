ЦРУ звинувачує Китай у "тихій холодній війні" проти США

Розвиток Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі в ЦРУ порівняли з "Кримом на Сході"

Китай веде "тиху холодну війну" проти Сполучених Штатів, використовуючи всі свої ресурси, щоб спробувати замінити Америку як провідну державу на світовій арені. Про це заявив високопоставлений експерт ЦРУ зі Східної Азії Майкл Коллінз, передає AP.

"Вони ведуть проти нас по суті холодну війну - не таку холодну війну, яку ми бачили з СРСР, а холодну війну за визначенням", - підкреслив він.

Коллінз також назвав розвиток Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі з "Кримом на Сході".

На його думку, Пекін не хоче війни, але нинішній комуністичний уряд на чолі з президентом Сі Цзіньпіном тонко працює на кількох фронтах на підрив США способами, які відрізняються від застосовуваних Росією.

Як зазначає агентство, директор ЦРУ Крістофер Рей також заявив у середу, що Китай є найбільшою загрозою для США.

За його даними, розслідування ФБР економічного шпигунства у всіх 50 штатах США ведуть до Китаю.

"Сам обсяг того, що вони роблять. Повсюдність їх дій. Я думаю, що наша країна не може недооцінювати значення цього", - заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Китай і Європейський союз у маніпуляції валютами і зниженні процентних ставок