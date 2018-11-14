ЦРУ хотело использовать "сыворотку правды" для допросов террористов, - AP

Фото: ЦРУ (cia.gov)

С помощью препарата агенты планировали во время допросов подозреваемых извлечь информацию о предполагаемых атаках

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США после терактов 11 сентября 2001 года всерьез рассматривало использование "сыворотки правды" во время допросов подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP со ссылкой на доклад ЦРУ.

Как сообщается в докладе, с помощью препарата агенты планировали во время допросов подозреваемых извлечь информацию о предполагаемых атаках.

После нескольких месяцев исследований ЦРУ решило, что седативный препарат под названием Versed, часто назначаемый для снижения уровня тревоги, "возможно, стоит применить". Однако ЦРУ отказалось от этой идеи из-за необходимости одобрения со стороны Министерства юстиции США. Контртеррористическая группа ЦРУ "не хотела поднимать еще одну проблему с Минюстом", говорится в отчете.

В 90-страничном докладе отмечается, что в период с 2002 по 2007 год врачи ЦРУ, психологи, ассистенты врачей и медсестры непосредственно принимали участие в программе допросов. Они оценивали, наблюдали и ухаживали за 97 задержанными в десяти секретных учреждениях ЦРУ за рубежом и сопровождали задержанных на более чем 100 рейсах.

В отчете говорится, что исследователи изучали старые советские эксперименты с наркотиками, а также дискредитированную программу ЦРУ МК Ультра 1950-60-х годов, в рамках которой проводили эксперименты с ЛСД и другими наркотиками для получения сведений на допросах. Эти эксперименты подверглись широкой критике, и даже сегодня некоторые эксперты сомневаются в существовании эффективного вещества сродни "сыворотке правды".

Напомним, в Германии была запущена процедура депортации причастного к совершению терактов 11 сентября в Соединенных Штатах Америки, в результате которых погибли 2977 человек.