ЦРУ хотіло використовувати "сироватку правди" для допитів терористів, - AP

Фото: ЦРУ (cia.gov)

За допомогою препарату агенти планували під час допитів підозрюваних отримати інформацію про атаки

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США після терактів 11 вересня 2001 року всерйоз розглядало використання "сироватки правди" під час допитів підозрюваних у тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP з посиланням на доповідь ЦРУ.

Як повідомляється в доповіді, з допомогою препарату агенти планували під час допитів підозрюваних отримати інформацію про можливі атаки.

Після декількох місяців досліджень ЦРУ вирішило, що седативний препарат під назвою Versed, часто призначається для зниження рівня тривоги, "можливо, варто застосувати". Однак ЦРУ відмовилося від цієї ідеї через необхідність схвалення з боку Міністерства юстиції США. Антитерористична група ЦРУ "не хотіла піднімати ще одну проблему з Мін'юстом", йдеться в звіті.

В 90-сторінковій доповіді наголошується, що в період з 2002 по 2007 рік лікарі ЦРУ, психологи, асистенти лікарів і медсестер безпосередньо брали участь у програмі допитів. Вони оцінювали, спостерігали і доглядали за 97 затриманими в десяти секретних установах ЦРУ за кордоном і супроводжували затриманих на більш ніж 100 рейсах.

У звіті говориться, що дослідники вивчали старі радянські експерименти з наркотиками, а також дискредитовану програму ЦРУ МК Ультра 1950-60-х років, в рамках якої проводили експерименти з ЛСД та іншими наркотиками для отримання відомостей на допитах. Ці експерименти зазнали широкої критики, і навіть сьогодні деякі експерти сумніваються в існуванні ефективного речовини кшталт "сироватки правди".

Нагадаємо, в Німеччині була запущена процедура депортації причетного до скоєння терактів 11 вересня у Сполучених Штатах Америки, в результаті яких загинули 2977 чоловік.