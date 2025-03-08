ЦПД спростував фейк про "масовий прорив" росіян на кордоні Сумської області

Українців попередили про поширення фейкової інформації щодо масового прориву військ РФ на Сумщині. Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростували ці чутки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.
У мережі шириться інформація про нібито масовий прорив військ РФ на кордоні Сумської області. Однак у ЗСУ спростували ці чутки та повідомили, що ситуація залишається під контролем.
За даними угруповання військ "Курськ", масового прориву кордону між населеними пунктами Новеньке та Журавка наразі не зафіксовано.
Ворог діє невеликими групами по кілька осіб, намагаючись закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій.
"Сили оборони України ефективно знищують такі групи. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - зазначили у ЦПД.
Нагадаємо, що нещодавно Держприкордонслужба спростувала інформацію про спроби прориву українського кордону з боку Росії. Спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі для РБК-Україна зазначив, що ця інформація не підтвердилася.
Керівник Центру зв'язків з громадськістю Андрій Коваленко уточнив, що на момент заяви кордон намагалася перетнути лише одна російська диверсійно-розвідувальна група. Заява Володимира Путіна про перетин кордону військами 810-ї бригади виявилася фейковою.
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