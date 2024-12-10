У ЦПД розповіли, скільки військових Росія може перекинути з Сирії в Україну

Він поінформував, що станом на літо 2024 року на території Сирії перебувало приблизно від 6 до 7,5 тисяч російських військових. Причому це кількість разом з представниками приватних російських компаній (ПВК).

Проте це не матиме серйозний вплив на ситуацію на фронті, якщо Росія вирішить їх перекинути в Україну. Коваленко аргументує це тим, що російська сторона щодня втрачає велику кількість військових.

"Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до РФ з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях", - написав він.

Також Коваленко додав, що частина з цих військових може бути перекинута в Африку.