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В ЦПИ рассказали, сколько военных Россия может перебросить из Сирии в Украину

Фото: часть российских войск из Сирии может быть переброшена и в Африку (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На фоне падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия может перебросить своих военных из Сирии в Украину. Однако их количество существенно не повлияет на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Он проинформировал, что по состоянию на лето 2024 года на территории Сирии находилось примерно от 6 до 7,5 тысяч российских военных. Причем это количество включительно с представителями частных российских компаний (ЧВК).

Однако это не повлияет на ситуацию на фронте, если Россия решит их перебросить в Украину. Коваленко аргументирует это тем, что российская сторона ежедневно теряет большое количество военных.

"Соответственно, даже в случае переброски всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая достаточно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях", - написал он.

Также Коваленко добавил, что часть этих военных может быть перекинута в Африку.

Напомним, в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак объяснил, может ли Россия перебросить военных из Сирии в Украину.

По его словам, по этому поводу действительно есть опасения. Однако эти военные в основном работали с воздуха, а не на земле. То есть, речь идет об авиации и пилотах. Поэтому здесь не идет речь о штурмовиках, хотя Россия может их отправить и на штурм.

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