В ЦПИ рассказали, сколько военных Россия может перебросить из Сирии в Украину

Он проинформировал, что по состоянию на лето 2024 года на территории Сирии находилось примерно от 6 до 7,5 тысяч российских военных. Причем это количество включительно с представителями частных российских компаний (ЧВК).

Однако это не повлияет на ситуацию на фронте, если Россия решит их перебросить в Украину. Коваленко аргументирует это тем, что российская сторона ежедневно теряет большое количество военных.

"Соответственно, даже в случае переброски всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая достаточно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях", - написал он.

Также Коваленко добавил, что часть этих военных может быть перекинута в Африку.