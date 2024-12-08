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В ЦПД розповіли про проблеми Росії з контрактниками в армії

Росія, Неділя 08 грудня 2024 20:17
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В ЦПД розповіли про проблеми Росії з контрактниками в армії Фото: якість російських контрактників суттєво впала (рос.ЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Якість російських контрактників суттєво впала. Деякі з них фізично не можуть воювати, а йдуть в військо лише задля виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Коваленко пояснив, що на те, що якість російських контрактників суттєво впала, вказує не лише зменшення кількості добровольців, навіть попри "великі виплати", а й те, що підписувати контракти часто йдуть люди віком 55-59 років, які хочуть отримати гроші для розв'язання власних проблем.

"Але фізично не здатні воювати в необхідний російському командуванню спосіб", - підкреслив він.

Проблеми в російській армії

Нагадаємо, що листопад став рекордним місяцем за кількістю втрат солдатів для Росії.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), ворожа армія втрачала цієї осені понад 50 солдатів за кілометр квадратний захопленої території.

Для заохочення росіян російський диктатор Володимир Путін навіть підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України. Їх було збільшено у понад два рази.

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