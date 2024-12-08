В ЦПД розповіли про проблеми Росії з контрактниками в армії

Якість російських контрактників суттєво впала. Деякі з них фізично не можуть воювати, а йдуть в військо лише задля виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Коваленко пояснив, що на те, що якість російських контрактників суттєво впала, вказує не лише зменшення кількості добровольців, навіть попри "великі виплати", а й те, що підписувати контракти часто йдуть люди віком 55-59 років, які хочуть отримати гроші для розв'язання власних проблем.

"Але фізично не здатні воювати в необхідний російському командуванню спосіб", - підкреслив він.