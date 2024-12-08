В ЦПД рассказали о проблемах России с контрактниками в армии

Качество российских контрактников существенно упало. Некоторые из них физически не могут воевать, а идут в армию только ради выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Коваленко объяснил, что на то, что качество российских контрактников существенно упало, указывает не только уменьшение количества добровольцев, даже несмотря на "большие выплаты", но и то, что подписывать контракты часто идут люди в возрасте 55-59 лет, которые хотят получить деньги для решения собственных проблем.

"Но физически не способны воевать в необходимый российскому командованию способ", - подчеркнул он.