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В ЦПД рассказали о проблемах России с контрактниками в армии

Россия, Воскресенье 08 декабря 2024 20:17
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В ЦПД рассказали о проблемах России с контрактниками в армии Фото: качество российских контрактников существенно упало (рус.СМИ)
Автор: Карина Левицкая

Качество российских контрактников существенно упало. Некоторые из них физически не могут воевать, а идут в армию только ради выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Коваленко объяснил, что на то, что качество российских контрактников существенно упало, указывает не только уменьшение количества добровольцев, даже несмотря на "большие выплаты", но и то, что подписывать контракты часто идут люди в возрасте 55-59 лет, которые хотят получить деньги для решения собственных проблем.

"Но физически не способны воевать в необходимый российскому командованию способ", - подчеркнул он.

Проблемы в русской армии

Напомним, что ноябрь стал рекордным месяцем по количеству потерь солдат для России.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), вражеская армия теряла этой осенью более 50 солдат за километр квадратный захваченной территории.

Для поощрения россиян российский диктатор Владимир Путин даже поднял выплаты росгвардейцам за подписание контракта на участие в войне против Украины. Они были увеличены более чем в два раза.

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