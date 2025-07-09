У ЦПД розкрили деталі рекордної атаки РФ на Україну: більшість були обманками

Деталі від Коваленка

Як пояснив Коваленко, під час нічної атаки більшість безпілотників, які фіксувалися в небі над Україною, були не ударними, а фальшивими. Реальних "Шахедів" серед них було менше.

"Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі - це обманки. Шахедів/Гераней було менше", - сказав він.

Керівник ЦПД також зазначив, що Росія регулярно застосовує таку тактику - понад половина БпЛА у подібних атаках є обманками.

"Пропорція у росіян, зазвичай, понад 50% - обманки при атаках", - повідомив Коваленко.

Він нагадав, що загалом у нічній атаці Росія використала 728 безпілотників і 13 ракет.