У ЦПД розкрили деталі рекордної атаки РФ на Україну: більшість були обманками
В ніч на 9 липня Росія застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні - 728 безпілотників. Проте більшість з них були "обманками".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Деталі від Коваленка
Як пояснив Коваленко, під час нічної атаки більшість безпілотників, які фіксувалися в небі над Україною, були не ударними, а фальшивими. Реальних "Шахедів" серед них було менше.
"Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі - це обманки. Шахедів/Гераней було менше", - сказав він.
Керівник ЦПД також зазначив, що Росія регулярно застосовує таку тактику - понад половина БпЛА у подібних атаках є обманками.
"Пропорція у росіян, зазвичай, понад 50% - обманки при атаках", - повідомив Коваленко.
Він нагадав, що загалом у нічній атаці Росія використала 728 безпілотників і 13 ракет.
Що заявив Ігнат
Нагадаємо, перед тим начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат також прокоментував масштабну атаку дронів в ніч на 9 липня.
За його словами, "Шахедів" летіло усього трохи більше трьохсот, і велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною.
Масований обстріл України 9 липня
Цієї ночі росіяни вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стали західні регіони України.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів.
Більше подробиць про комбіновану атаку на Україну 9 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.