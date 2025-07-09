В ЦПД раскрыли детали рекордной атаки РФ на Украину: большинство были обманками

В ночь на 9 июля Россия применила рекордное количество дронов для удара по Украине - 728 беспилотников. Однако большинство из них были "обманками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко .

Детали от Коваленко

Как пояснил Коваленко, во время ночной атаки большинство беспилотников, которые фиксировались в небе над Украиной, были не ударными, а фальшивыми. Реальных "Шахедов" среди них было меньше.

"Большинство беспилотников в нашем небе этой ночью - это обманки. Шахедов/Гераней было меньше", - сказал он.

Руководитель ЦПД также отметил, что Россия регулярно применяет такую тактику - более половины БпЛА в подобных атаках являются обманками.

"Пропорция у россиян, как правило, более 50% - обманки при атаках", - сообщил Коваленко.

Он напомнил, что всего в ночной атаке Россия использовала 728 беспилотников и 13 ракет.