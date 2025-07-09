В ЦПД раскрыли детали рекордной атаки РФ на Украину: большинство были обманками
В ночь на 9 июля Россия применила рекордное количество дронов для удара по Украине - 728 беспилотников. Однако большинство из них были "обманками".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Детали от Коваленко
Как пояснил Коваленко, во время ночной атаки большинство беспилотников, которые фиксировались в небе над Украиной, были не ударными, а фальшивыми. Реальных "Шахедов" среди них было меньше.
"Большинство беспилотников в нашем небе этой ночью - это обманки. Шахедов/Гераней было меньше", - сказал он.
Руководитель ЦПД также отметил, что Россия регулярно применяет такую тактику - более половины БпЛА в подобных атаках являются обманками.
"Пропорция у россиян, как правило, более 50% - обманки при атаках", - сообщил Коваленко.
Он напомнил, что всего в ночной атаке Россия использовала 728 беспилотников и 13 ракет.
Что заявил Игнат
Напомним, перед тем начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат также прокомментировал масштабную атаку дронов в ночь на 9 июля.
По его словам, "шахедов" летело всего чуть больше трехсот, и большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной.
Массированный обстрел Украины 9 июля
Этой ночью россияне прибегли к массированному обстрелу Украины дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стали западные регионы Украины.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов.
Больше подробностей о комбинированной атаке на Украину 9 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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