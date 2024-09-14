В ЦПД пояснили, що насправді означають погрози Путіна

Погрози голови Кремля Володимира Путіна ядерною зброєю чи втягуванням НАТО у війну, це лише слова. Путін залякує, бо сам боїться поразки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
За його словами, єдина тактика, яку використовують росіяни проти Заходу - ядерні страшилки і залякування прямим воєнним конфліктом.
"Путін залякує, бо сам боїться. Зараз вирішальний момент. Він не застосує ядерну зброю і це всі прекрасно знають. Він просто намагається вплинути на суспільство", - вважає він.
Військовий нагадав, що Росія завжди так робить, коли Захід може здійснити успішне рішення, яке може серйозно зашкодити режиму Путіна.
"Втім - це лише слова. Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо проти цього Китай та Індія - головні сили, від яких залежна Росія. Навпаки, удари західною зброєю вглиб Росії пришвидшать воєнну поразку режиму, і стимулюватимуть Путіна до миру", - пояснює Коваленко.
Водночас, на його думку, відсутність цього рішення тільки наблизить можливу війну в країнах НАТО, зросте імовірність російської агресії в Балтії через кілька років.
Нещодавно глава Кремля Кремля Володимир Путін пригрозив так званим "втягуванням" НАТО у війну у разі, якщо Захід дозволить Україні удари далекобійною зброєю по території РФ.
У свою чергу голова ОП Андрій Єрмак заявив, що гучні загрози російського диктатора Володимира Путіна свідчать про його страх. Україна має змусити Росію припинити терор.
Додамо, що видання The Guardian повідомило, що США та Велика Британія надали Києву дозвіл на удари вглиб РФ, але не оголосили про це офіційно.
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