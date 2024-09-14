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В ЦПД объяснили, что на самом деле означают угрозы Путина

Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Угрозы главы Кремля Владимира Путина ядерным оружием или втягиванием НАТО в войну - это только слова. Путин запугивает, потому что сам боится поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, единственная тактика, которую используют россияне против Запада - ядерные страшилки и запугивание прямым военным конфликтом.

"Путин запугивает, потому что сам боится. Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общество", - считает он.

Военный напомнил, что Россия всегда так поступает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может серьезно повредить режиму Путина.

"Впрочем - это лишь слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия - главные силы, от которых зависима Россия. Напротив, удары западным оружием вглубь России ускорят военное поражение режима и будут стимулировать Путина к миру", - объясняет Коваленко.

В то же время, по его мнению, отсутствие этого решения только приблизит возможную войну в странах НАТО, увеличится вероятность российской агрессии в Балтии через несколько лет.

Угрозы Путина и разрешение на удары вглубь РФ

Недавно глава Кремля Кремля Владимир Путин пригрозил так называемым "втягиванием" НАТО в войну в случае, если Запад разрешит Украине удары дальнобойным оружием по территории РФ.

В свою очередь, глава ОП Андрей Ермак заявил, что громкие угрозы российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о его страхе. Украина должна заставить Россию прекратить террор.

Добавим, что издание The Guardian сообщило, что США и Великобритания предоставили Киеву разрешение на удары вглубь РФ, но не объявили об этом официально.

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